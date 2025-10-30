Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:21

Экономист объяснил, почему Visa оформила новые товарные знаки в России

Экономист Бархота: Visa регистрирует товарные знаки в РФ для защиты своих прав

Пластиковые кредитные карты VISA Пластиковые кредитные карты VISA Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Visa продолжит регистрировать товарные знаки для защиты интеллектуальной собственности, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, это необходимо на случай, если российские организации захотят использовать разработки корпорации. Однако экономист выразил мнение, что не стоит ожидать скорого возвращения Visa в Россию.

Платежные технологии в России развиваются еще быстрее, чем во всем мире. Платежи через QR-код, оплата лицом, система быстрых платежей — все это превосходит аналогичные европейские концепции. Я не думаю, что стоит ожидать мгновенного возвращения Visa на наш рынок, но в любом случае им нужно сохранять товарный знак. Потому что его регистрация говорит о том, что они хотят сохранить и защитить права на случай, если российские импортозаместители будут использовать их разработки. Причина сугубо юридическая, — отметил Бархота.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Visa. Соответствующая заявка была подана компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» 10 сентября прошлого года из США. Знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые включают в том числе дистанционное банковское обслуживание.

Visa
США
Россия
экономика
Александрина Гуловская
А. Гуловская
