Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть

Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть

Уже в начале декабря в России могут ввести ограничения по количеству банковских карт на человека. В ЦБ инициативу поддерживают: так регулятор намерен бороться с дропперами — держателями карт, которые помогают обналичивать украденные деньги. NEWS.ru рассказывает, как введение лимитов скажется на добропорядочных пользователях финансовых услуг.

Что известно о введении лимита на число банковских карт

В России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент, рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ предложение поддержал, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечение деятельности дропперов.

Предположительно, лимитов будет два: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно. Аксаков пояснил, что властями изначально обсуждалась идея ограничить число карт десятью, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Также, по словам парламентария, власти планируют запустить специальный сервис, который позволит клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

Зачем потребовалось ограничивать выдачу «пластика»

Запрос на подобные ограничения возник в связи с ростом случаев мошенничества и дроппинга, когда злоумышленники оформляют множество карт на подставных лиц, объясняет NEWS.ru директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова. По данным ЦБ, дропперы зачастую имеют счета и карты в 30 и более банках.

«Ограничение количества карт должно помочь снизить риски, связанные с таким видом мошенничества, и повысить безопасность финансовых операций», — считает она.

К слову, подобная мера с 1 апреля 2025 года введена для сим-карт — физлицу нельзя иметь более 20 абонентских номеров.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов напоминает NEWS.ru, что передача платежных инструментов, в том числе неэмбоссированных карт (карты, на которых надписи напечатаны, а не выдавлены), без разрешения клиента в установленной форме (например, доверенность) незаконна и может быть расценена как кража средств. «Для родственников и близких людей целесообразнее выпускать персонифицированные карты с указанием данных „пользователя“, такие карты обычно привязываются к счету клиента», — говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как введение «карточного» лимита отразится на клиентах банков

По мнению Ферапонтова, лимит накладывает «несущественные ограничения» на рядового пользователя в вопросе выбора банка, с которым заключается договор на расчетное обслуживание и выпуск карт. И плюсов у этого решения больше, чем минусов.

Юлия Суворова считает, что ограничение может затронуть и добросовестных потребителей, у которых, помимо личных карт, есть, например, дополнительные карты к счету для детей или других членов семьи.

«Это может существенно повлиять на конкуренцию в российском банковском секторе, которая стимулирует банки к инновациям и улучшению продуктов, что в конечном итоге выгодно для потребителей», — рассуждает эксперт.

По ее словам, для банков важна мобильность клиентов: возможность легко открывать и закрывать карты в разных банках не только стимулирует здоровую конкуренцию, но и вынуждает игроков рынка постоянно улучшать сервис.

По мнению Суворовой, вместо лимитов, возможно, стоило упростить процедуру идентификации и контроля при открытии карт, а также процесс их закрытия. Это позволило бы сохранить мобильность клиентов, поддержать конкуренцию и одновременно снизить риски мошенничества, заключает она.

Какие еще «карточные» ограничения ввели в 2025 году

С 1 сентября в России вступил в силу закон, в рамках которого банки могут ограничивать снятие через банкомат наличности в том случае, если операция покажется им подозрительной. Банк России обнародовал признаки подозрительных трансакций. Всего таких критериев девять; если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы снять более крупную сумму в этот период, придется посетить отделение банка.

Смысл нововведений — защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с картами.

По данным ЦБ, в 2024 году аферисты похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, что стало рекордным показателем за все время ведения статистики. Больше всего средств было украдено напрямую с банковских счетов через приложения — 9,6 млрд руб. Еще 8,5 млрд рублей вывели через карты.

Читайте также:

50 000 в одни руки: за что в РФ ограничат снятие налички с сентября 2025-го

Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»

Что делать, чтобы вашу карту не заблокировали: советы ЦБ и экспертов