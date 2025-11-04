Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 03:21

Аналитик объяснила, почему не нужно злоупотреблять переводами самому себе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россияне могут столкнуться с возможной блокировкой банковских операций между счетами одного клиента, сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина в интервью агентству ПРАЙМ. Такие случаи связаны с автоматизированной системой контроля за транзакциями и выполнением требований по противодействию отмыванию денег.

Эксперт отметила, что банки обязаны проверять подозрительные операции, даже если переводы осуществляются между счетами одного владельца. Блокировка может последовать при работе с крупными суммами, частом повторении однотипных операций или отклонении от привычной финансовой активности клиента.

Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк, — посоветовала Бочкина.

Особое внимание уделяется переводам на новые реквизиты, дроблению крупных сумм, поступлениям от третьих лиц, а также внезапному выводу средств после длительного периода накопления. В таких ситуациях финансовые организации обязаны приостановить операцию до выяснения происхождения денежных средств и подтверждения их легальности.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законодательные меры для защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы, включая ограничения банковских переводов и операций с наличными. В 2025 году мошенники активизировали привлечение несовершеннолетних к противоправной деятельности, предлагая им оформить банковские карты и передать доступ к онлайн-банкингу третьим лицам. В таких схемах подростки выполняют роль дропперов — посредников для вывода незаконно полученных денежных средств.

