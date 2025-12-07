Почему не работает WhatsApp 7 декабря: где сбои в РФ, была ли блокировка

Почему не работает WhatsApp 7 декабря: где сбои в РФ, была ли блокировка

Сегодня, 7 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, была ли блокировка мессенджера?

Почему не работает WhatsApp 7 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 7 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 29% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 7 декабря приходятся на Москву, 10% — на Красноярский и Краснодарский края, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Московскую, Ростовскую и Свердловскую области, 4% — на Омскую область, 3% — на Сахалин, Туву, Бурятию, Карелию, Кузбасс, Нижегородскую и Томскую области, 1% — на Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Архангельскую и Владимирскую области.

В Роскомнадзоре объяснили, что начали последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за выявленных нарушений российского законодательства. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических и мошеннических действий на территории страны.

Также триггером для ускорения крайних мер в отношении мессенджера стал недавний факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют. Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — отметил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планируется ли полная блокировка WhatsApp в России

На настоящий момент WhatsApp не входит в перечень заблокированных в России сайтов и приложений. Однако в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства мессенджер подпадет под полную блокировку, заявили в РКН.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что полную блокировку WhatsApp можно ожидать после Нового года.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать. Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы», — отметил он.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли

Жуткие ливни и тепло до +9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

Мотор на СВО, смерть мужа, слухи о болезни: как живет актриса Фроловцева