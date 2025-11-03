Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:30

Подросткам в России могут ограничить снятие наличных

Народный фронт из-за дропперов предложил ограничить снятие наличных подросткам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России разрабатывают законодательные меры для защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы, включая ограничения банковских переводов и операций с наличными, сообщила ТАСС куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее данным, в 2025 году мошенники активизировали привлечение несовершеннолетних к противоправной деятельности, предлагая им оформить банковские карты и передать доступ к онлайн-банкингу третьим лицам. В таких схемах подростки выполняют роль дропперов — посредников для вывода незаконно полученных денежных средств.

Мы продолжаем отстаивать несколько инициатив по защите подростков от дропперства. Уже выпущены методические рекомендации, утверждены изменения в Гражданский кодекс РФ. Сейчас мы работаем над тем, чтобы законодательно закрепить лимит переводов третьим лицам и снятия наличных по счетам подростков 14--18 лет в размере 100 тыс. рублей в месяц. Надеемся, что это условие будет учтено в федеральном законе, — рассказала Храпунова.

Она также отметила необходимость усиления безопасности при совершении сделок с недвижимостью. Планируемые инициативы, по ее словам, направлены на защиту граждан в процессе купли-продажи жилья. В их числе — возможность установления самозапрета на операции с недвижимостью, введение института доверенного лица для сопровождения сделок.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что банки получили рекомендации по усилению контроля процедуры идентификации клиентов для противодействия использованию карт и счетов дропперами. В частности, новые правила предусматривают, что активация банковских карт, выпущенных в рамках зарплатных проектов, должна проводиться исключительно их настоящими владельцами.

дропперы
мошенники
подростки
карты
