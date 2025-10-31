Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 17:08

Украинское движение пополнило перечень экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес движение «Аллатра» в список экстремистских организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское религиозное движение «Аллатра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) включено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Соответствующая запись была опубликована в пятницу, 31 октября.

Общественный союз «Международное общественное движение „Аллатра“», — сказано в перечне.

В конце июня текущего года Верховный суд РФ признал данную организацию экстремистской и запретил на территории России. Соответствующий иск подал генпрокурор РФ, он рассматривался в закрытом режиме. «Аллатра» является религиозным движением, основанным на Украине в 2011 году, в 2023 году российские власти признали его нежелательным объединением.

Позже стало известно, что двух представителей проукраинской секты задержали в Краснодарском крае. Задержанные 1980 года рождения вовлекали в деятельность организации жителей региона и склоняли их к передаче денежных средств для центрального подразделения секты.

