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11 июля 2025 в 10:55

В России задержали двух участников украинской секты

На Кубани задержали экстремистов из проукраинской организации «Аллатра»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двух представителей проукраинской секты «Аллатра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) задержали в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк ФСБ России. Задержанные 1980 года рождения вовлекали в деятельность организации жителей региона и склоняли их к передаче денежных средств для центрального подразделения секты.

УФСБ России по Краснодарскому краю на территории региона пресечена противоправная деятельность двух представителей проукраинской нежелательной в России международной организации «Аллатра», основанной на Украине в 2011 году на основе идей религиозных культов,– отметили в ФСБ.

В конце июня текущего года Верховный суд признал украинскую организацию «Аллатра» экстремистской и запретил на территории России. Соответствующий иск подал генпрокурор РФ, он рассматривался в закрытом режиме. «Аллатра» является религиозным движением, в 2023 году в РФ его признали нежелательным объединением.

Ранее в Новосибирске суд приговорил руководителя секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, известного как Виссарион, к 12 годам лишения свободы. Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что его ближайшие сподвижники Владимир Ведерников и Вадим Редькин получили 12 и 11 лет лишения свободы соответственно. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Краснодарский край
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