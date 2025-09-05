Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:58

Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты

Юрист Гусятников: самозанятый может избежать блокировки карты, заведя спецсчет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под блокировку банковской карты могут попасть те, кто осуществляет коммерческую деятельность без соответствующего оформления в качестве ИП или самозанятого, заявил NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Им эксперт советует завести спецсчета для бизнеса. А самозанятым при этом получить соответствующий статус, отметил юрист.

Если вы индивидуальный предприниматель, гораздо разумнее пользоваться специальными счетами для бизнеса, которые можно открыть в любом банке. Там входящие платежи не вызовут подозрений. Самозанятым стоит зарегистрирвать в этом качестве. Помимо возможных блокировок, поступление на карту платежей может вызвать вопросы у налоговой инспекции, — сказал Гусятников.

Юрист пояснил, что обычно этим людям на карту поступает большое количество переводов от разных физических лиц или компаний. Это может вызвать подозрение и привести к блокировке.

По словам эксперта, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно скачать и установить приложение «Мой налог». При этом гораздо удобнее завести отдельную карту для платежей, которые будут поступать от предпринимательской деятельности и привязать ее в приложении. Это избавит от необходимости разделять личные средства и те, с которых нужно заплатить налог, добавил Гусятников.

Ранее в ЦБ сообщили, что россиянам не следует совершать платежи по просьбе незнакомых людей и возвращать средства, которые якобы пришли по ошибке, чтобы их счета не оказались заблокированными. В подобных ситуациях необходимо обращаться в свой банк для оформления официального возврата через реквизиты отправителя, предупредил регулятор.

счета
самозанятые
индивидуальные предприниматели
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Актриса Аглая Тарасова попалась на наркотиках? Что известно, наказание
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.