Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты

Под блокировку банковской карты могут попасть те, кто осуществляет коммерческую деятельность без соответствующего оформления в качестве ИП или самозанятого, заявил NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Им эксперт советует завести спецсчета для бизнеса. А самозанятым при этом получить соответствующий статус, отметил юрист.

Если вы индивидуальный предприниматель, гораздо разумнее пользоваться специальными счетами для бизнеса, которые можно открыть в любом банке. Там входящие платежи не вызовут подозрений. Самозанятым стоит зарегистрирвать в этом качестве. Помимо возможных блокировок, поступление на карту платежей может вызвать вопросы у налоговой инспекции, — сказал Гусятников.

Юрист пояснил, что обычно этим людям на карту поступает большое количество переводов от разных физических лиц или компаний. Это может вызвать подозрение и привести к блокировке.

По словам эксперта, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно скачать и установить приложение «Мой налог». При этом гораздо удобнее завести отдельную карту для платежей, которые будут поступать от предпринимательской деятельности и привязать ее в приложении. Это избавит от необходимости разделять личные средства и те, с которых нужно заплатить налог, добавил Гусятников.

Ранее в ЦБ сообщили, что россиянам не следует совершать платежи по просьбе незнакомых людей и возвращать средства, которые якобы пришли по ошибке, чтобы их счета не оказались заблокированными. В подобных ситуациях необходимо обращаться в свой банк для оформления официального возврата через реквизиты отправителя, предупредил регулятор.