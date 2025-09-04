Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 20:37

В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не следует совершать платежи по просьбе незнакомых людей и не возвращать средства, которые якобы пришли по ошибке, чтобы их счета не оказались заблокированными, сообщили в пресс-службе Центробанка. В подобных ситуациях необходимо обращаться в свой банк для оформления официального возврата через реквизиты отправителя, предупредил регулятор.

В рекомендациях подчеркивается, что нельзя передавать посторонним лицам свою банковскую карту или данные для доступа к онлайн-банку. Также представляет риск перевод денег малознакомым людям и оплата покупок через номер телефона в сомнительных местах. Такие действия могут быть классифицированы как подозрительные.

Если перевод необходим — например, для оплаты услуг или передачи средств родственникам, — следует всегда указывать назначение платежа. Это повышает прозрачность операции и снижает вероятность блокировки, пояснили в ЦБ,

Особое внимание банки уделяют операциям, связанным с пиратскими сайтами, нелегальными казино, анонимными криптообменниками и другими теневыми сервисами. Подобные переводы не только рискованны, но и могут вовлечь в незаконные схемы.

Также регулятор рекомендует своевременно сообщать банку об изменении персональных данных и использовать отдельные счета для предпринимательской деятельности. Важно вести бизнес прозрачно и избегать образования налоговой задолженности.

Ранее Центральный Банк России издал новые обязательные требования для кредитных организаций относительно информирования клиентов. Согласно этим правилам, банки должны подробно разъяснять клиентам причины блокировки карт или приостановления операций.

