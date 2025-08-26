Россияне смогут узнать причины блокировки карт

Центральный Банк России издал новые обязательные требования для кредитных организаций относительно информирования клиентов, сообщается в официальном письме регулятора. Согласно новым правилам, банки должны подробно разъяснять клиентам причины блокировки карт или приостановления операций.

В документе поясняется, что кредитные организации обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о причинах ограничений. Клиенты должны четко понимать, на каком основании произошла блокировка и какие действия необходимы для восстановления обслуживания.

В письме подчеркивается необходимость четкого разграничения требований Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ. Банкам следует однозначно дифференцировать правовые основания при применении ограничительных мер в отношении клиентов.

Центробанк требует предоставлять клиентам информацию со ссылками на конкретные нормы законодательства или условия договора. Кредитные организации должны сообщать о причинах принятия решений о блокировке и порядке дальнейших действий для восстановления обслуживания.

Анализ обращений граждан показал, что в большинстве случаев банки не доводят до клиентов полную информацию о видах и основаниях ограничений. Регулятор фиксирует случаи необоснованного применения двойных ограничений со ссылкой одновременно на оба федеральных закона.

ЦБ будет осуществлять постоянный мониторинг соблюдения кредитными организациями новых требований. Регулятор подчеркивает недопустимость существующей практики и необходимость ее изменения в целях защиты прав потребителей финансовых услуг.

