Экономист дал совет, что делать с ключевой ставкой ЦБ и курсом рубля

Центробанку России целесообразнее будет снижать ключевую ставку и девальвировать рубль, заявил в беседе с «Москвой 24» эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, она привела к снижению доходности бизнеса, которую вызвала высокая стоимость кредитов.

Когда рубль слишком крепкий, доходы от экспорта очень маленькие. А у нас на данный момент растет дефицит бюджета. Если не принять мер, то в случае резкого падения цен на нефть, например, доходы бюджета упадут еще сильнее, — сказал эксперт.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Совет директоров Центробанка может делать паузы в ходе снижения ключевой ставки. По его словам, это возможно, если оперативные данные покажут недостаточно быстрое снижение темпов роста цен.