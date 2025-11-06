Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 11:15

В России признали нежелательной одну британскую организацию

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ британскую НПО Equal Rights Trust

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской неправительственной организации Equal Rights Trust, сообщает пресс-служба надзорного органа. По информации ведомства, НПО собирает деньги на нужды ВСУ и проводит антироссийскую информационную кампанию.

Британская НПО обещает оппозиционно настроенным россиянам помощь в приобретении гражданства стран Восточной Европы. За свои «услуги» фонд предлагает заключить соглашение о пожертвовании денег якобы на поддержку народа Украины, а фактически — для нужд ВСУ, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что на сайте организации также публикуется информация, которая дискредитирует внешнюю и внутреннюю политику России. К тому же, подчеркнули в ведомстве, члены НПО постоянно призывают поддерживать движение ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), рассчитывая разрушить семейные и нравственные ценности россиян.

До этого опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие государства. В рейтинг самых узнаваемых иноагентов вошли комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Россия
Генпрокуратура
нежелательные организации
Великобритания
