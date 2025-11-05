Россиянин спас собаку, выйдя на тонкий лед

В Тюмени мужчина, рискуя собственной безопасностью, вышел на тонкий лед, чтобы вытащить собаку, которая провалилась в ледяную воду, передает Telegram-канал Readovka. Он лег на кусок поликарбоната и вытащил животное за ошейник.

Собаку забрали домой, чтобы она согрелась. Позже ее хозяйка нашлась. Женщине сообщили, что ее питомец в безопасности, и вернули животное. Хозяйка сообщила, что выпустила свою собаку на свободный выгул, не предполагая, что та может подвергнуться опасности.

Ранее в Сингапуре местный житель Маркус Ли стал героем, спасая бездомную кошку от питона. Вечером, прогуливаясь по улице, Маркус услышал странные звуки и обнаружил, что змея душит животное. Он поднял змею вместе с добычей и начал трясти ее, чтобы заставить отпустить кошку. После нескольких сильных встрясок питон отпустил животное, и кошка скрылась в темноте.

До этого российский военнослужащий спас раненую немецкую овчарку из-под завалов дома в Ольговке Курской области. Он вынес собаку на руках и передал ее волонтерам, которые отвезли ее в приют. В приюте собаке оказали медицинскую помощь, и вскоре она нашла новых хозяев. Военнослужащий получил тяжелое ранение и был госпитализирован, но продолжал интересоваться ее судьбой через сотрудников приюта.