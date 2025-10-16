Мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал в российском регионе В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании детей и склонении их к наркотикам

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в насилии и склонении подростков к наркотикам, информирует СУ СК РФ по региону. Расследование масштабного уголовного дела, касающегося преступлений против несовершеннолетних, уже идет.

Следователи из отдела по Кировскому району ГСУ СК России выдвинули обвинения мужчине по целому ряду тяжких статей УК РФ. Среди них – незаконное лишение свободы несовершеннолетних, неоднократные изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера, а также половое сношение с подростками. Кроме того, ему инкриминируют совершение развратных действий, пять эпизодов склонения несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, получение от них сексуальных услуг, незаконное изготовление порнографических материалов, а также незаконные приобретение и хранение наркотиков.

По материалам следствия, с сентября 2023 года по январь 2025-го обвиняемый вовлекал подростков в совместное употребление запрещенных веществ. Эти действия, а также преступления против их половой неприкосновенности, предположительно, происходили в офисном помещении на улице Маршала Говорова и в квартире на Ленинском проспекте.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент правоохранители установили личности четверых несовершеннолетних, пострадавших от действий обвиняемого.

Ранее в Приморье поймали серийного убийцу и насильника, который охотился на девушек на мотоцикле. Преступника долго не удавалось выследить, хотя некоторые выжившие знали его.