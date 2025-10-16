Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:05

Мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал в российском регионе

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании детей и склонении их к наркотикам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в насилии и склонении подростков к наркотикам, информирует СУ СК РФ по региону. Расследование масштабного уголовного дела, касающегося преступлений против несовершеннолетних, уже идет.

Следователи из отдела по Кировскому району ГСУ СК России выдвинули обвинения мужчине по целому ряду тяжких статей УК РФ. Среди них – незаконное лишение свободы несовершеннолетних, неоднократные изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера, а также половое сношение с подростками. Кроме того, ему инкриминируют совершение развратных действий, пять эпизодов склонения несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, получение от них сексуальных услуг, незаконное изготовление порнографических материалов, а также незаконные приобретение и хранение наркотиков.

По материалам следствия, с сентября 2023 года по январь 2025-го обвиняемый вовлекал подростков в совместное употребление запрещенных веществ. Эти действия, а также преступления против их половой неприкосновенности, предположительно, происходили в офисном помещении на улице Маршала Говорова и в квартире на Ленинском проспекте.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент правоохранители установили личности четверых несовершеннолетних, пострадавших от действий обвиняемого.

Ранее в Приморье поймали серийного убийцу и насильника, который охотился на девушек на мотоцикле. Преступника долго не удавалось выследить, хотя некоторые выжившие знали его.

Санкт-Петербург
мужчины
изнасилования
дети
уголовные дела
Россия
регионы
СК РФ
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне
Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла
Мировые цены на нефть подскочили после слов Трампа об Индии
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.