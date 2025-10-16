Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:05

Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле

Песков: Путин прямо сейчас проводит разговор с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп действительно созвонились, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале, разговор проходит прямо сейчас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США, — написал Зарубин.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что проводит телефонный разговор с российским коллегой в четверг, 16 октября. По его словам, беседа будет длительной, о ее итогах он сообщит позднее.

Изначально о планирующемся разговоре сообщил американский портал Axios со ссылкой на информированный источник. По его информации, основная тема беседы — урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, намерен просить его о поставке Украине ракет Tomahawk. По его словам, украинский лидер, как и «все остальные», «хочет оружия».

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
