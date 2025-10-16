Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии Отключение электричества в Запорожской области не повлияло на ЗАЭС

Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области не повлияло на работу Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, станция более трех недель функционирует на резервных дизель-генераторах, передает ТАСС.

Кратковременное отключение электричества в Запорожской области не оказало какого-либо воздействия на безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Станция уже четвертую неделю обеспечивается энергоснабжением с помощью резервных дизель-генераторов. Они работают штатно, запасов топлива достаточно, — уточнила Яшина.

Ранее в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что аварийные службы переключают питание на резервные источники и восстанавливают электроснабжение.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что восстановление двух критически важных линий электропередачи для ЗАЭС может занять около недели — для этого необходимо обеспечить длительное прекращение огня. По его прогнозам, достичь таких договоренностей сложно. Окончательное решение будет принимать Минобороны России.