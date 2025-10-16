Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:19

Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии

Отключение электричества в Запорожской области не повлияло на ЗАЭС

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области не повлияло на работу Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, станция более трех недель функционирует на резервных дизель-генераторах, передает ТАСС.

Кратковременное отключение электричества в Запорожской области не оказало какого-либо воздействия на безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Станция уже четвертую неделю обеспечивается энергоснабжением с помощью резервных дизель-генераторов. Они работают штатно, запасов топлива достаточно, — уточнила Яшина.

Ранее в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что аварийные службы переключают питание на резервные источники и восстанавливают электроснабжение.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что восстановление двух критически важных линий электропередачи для ЗАЭС может занять около недели — для этого необходимо обеспечить длительное прекращение огня. По его прогнозам, достичь таких договоренностей сложно. Окончательное решение будет принимать Минобороны России.

ЗАЭС
электричество
отключения
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Захарова одним словом описала отстранение спортсменов из-за нации
Шадаев заявил о возможных жестких мерах против Apple
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.