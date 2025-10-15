Авария погрузила целый российский город во мрак В Иркутской области у 2,6 тыс. человек отключили свет из-за аварии

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 2,6 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Причиной аварии стало короткое замыкание, случившееся на местной подстанции.

В результате короткого замыкания на подстанции произошло отключение электроснабжения в поселке Западный города Усолья-Сибирского, под отключение попали 1150 частных жилых домов, в которых проживают 2650 человек, в том числе 376 детей. К восстановительным работам привлечено 16 человек, 4 единицы техники, — сказано в сообщении МЧС.

Ранее в Мелитополе произошло отключение электроэнергии, о чем сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Временный административный центр региона остался без функционирующих светофоров из-за перебоев в электроснабжении. По словам Балицкого, восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

До этого сильный ветер, обрушившийся на Амурскую область, вызвал аварию на энергетическом объекте. В результате перебоев с электричеством без света остались 81 тыс. человек. Отключения затронули жителей городов Белогорска и Свободного, а также Ромненского и Белогорского муниципальных округов.