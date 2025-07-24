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24 июля 2025 в 10:39

Мощный ветер оставил тысячи жителей Амурской области без света

В Амурской области 81 тысяча человек лишились света из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате без электричества остались 81 тысяча человек. Речь идет о жителях города Белогорска, Свободного и Ромненского Белогорского муниципальных округов.

Без света остаются около 81 тысяч жителей города Белогорска, Свободного и Ромненского Белогорского муниципальных округов. Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ,говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура держит ситуацию на контроле. Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий непогоды на территории региона.

Ранее в Амурской области произошло крушение самолета Ан-24. По данным источника в оперативных службах, все пассажиры погибли. По предварительной версии, причиной крушения Ан-24 в Амурской области оказалась ошибка экипажа. Предполагается, что воздушное судно могло зацепить сопку при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

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