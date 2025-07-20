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20 июля 2025 в 10:08

В российском регионе обесточены 11 населенных пунктов

Под Ростовом из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Усть-Донецком районе Ростовской области ураган с грозой привел к обрывам высоковольтных проводов и авариям на подстанциях, сообщил глава администрации района Виктор Гуснай в Telegram-канале. Отмечается, что в зоне частичного отключения энергоснабжения находятся 11 населенных пунктов.

С ночи работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию, связанную с отключением электроэнергии на территории района. [По состоянию] на утро 20 июля частично отключены 11 населенных пунктов. Причиной стали погодные условия в виде сильной грозы и урагана, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. По словам Хинштейна, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

Кроме того, сильная гроза, обрушившаяся на Новгородскую область, оставила без электроснабжения более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, оперативный штаб постоянно контролирует ситуацию.

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