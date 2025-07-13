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13 июля 2025 в 03:11

Десятки тысяч новгородцев лишились энергоснабжения

Дронов: сильная гроза лишила света 22 тысячи жителей Новгородской области

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Сильная гроза, обрушившаяся на Новгородскую область, оставила без электроснабжения более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов. По его данным, оперативный штаб постоянно контролирует ситуацию.

Главы всех муниципалитетов находятся на прямой связи, а бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества. Непогода пришла неожиданно, посетовал Дронов. Вопреки прогнозам, гроза с порывистым ветром быстро накрыла северо-западные районы области. Специалисты «Новгидромета» пояснили, что она должна была обойти область стороной.

Но у погоды, как всегда, свои планы. Гроза с порывистым, но не очень сильным ветром довольно быстро пришла в сторону северо-западных районов области, — объяснили синоптики.

В ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. Местами будут ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 24 м/с. При этом днем 13 июля воздух может прогреться до +33°C.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

Новгородская область
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грозы
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Десятки тысяч новгородцев лишились энергоснабжения
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