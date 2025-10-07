Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:58

Губернатор сообщил о блэкауте в российском регионе

Губернатор Балицкий: Мелитополь в Запорожской области временно обесточен

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мелитополь остался без электричества, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В связи с этим временный административный центр региона остался без светофоров. По словам губернатора, специалисты восстановят электроснабжение в течение двух часов.

Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов, — написал он.

Ранее сообщалось, что тысяча жителей Белгородской области остается без света после атак Вооруженных сил Украины, аварийные бригады работают вторую ночь подряд. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, восстановительная работа не прекращается после нанесенных ВСУ ударов 5 и 6 октября.

До этого Балицкий на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о потерях среди медицинских работников в результате ударов ВСУ. По его словам, неудачи украинских военных на фронте привели к тому, что Киев теперь наносит удары по гражданской инфраструктуре.

