Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:05

Пушилин раскрыл, сколько потребителей в ДНР остались без электричества

Пушилин: 65% потребителей в ДНР остались без электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее 65% потребителей в ДНР остались без электричества после атаки ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин на заседании штаба по ликвидации последствий. В своем Telegram-канале он отметил, что работают только те учебные учреждения, в которые подается тепло. Глава ДНР добавил, что в регионе возможны веерные отключения электроэнергии.

На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Он указал, что действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил Пушилин.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что свыше 235 тыс. жителей регионов России столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Брянской, Запорожской, Херсонской областях и ЛНР.

Россия
ДНР
Денис Пушилин
атаки
электроэнергия
