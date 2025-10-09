Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 20:19

«Не вижу базы»: Рябков о ситуации с американским топливом на ЗАЭС

Рябков: сейчас нет базы для обсуждения ситуации с топливом США на ЗАЭС

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сейчас нет базы для обсуждения с США ситуации с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает РИА Новости, подобные риски возникали в Советском Союзе.

Конечно, в ситуации, отличающейся от нынешней, наверное, это стало бы предметом для реальных консультаций, технических обсуждений. Но на сегодня я не вижу базы для того, чтобы что-либо подобное обсуждать с американцами, — сказал Рябков.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готова вернуть США ядерное топливо американского производства, которое находится на территории Запорожской атомной электростанции. По его словам, вопрос о его дальнейшем обращении должен обсуждаться на международном уровне, однако для начала таких консультаций необходимо политическое решение.

Между тем в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинские войска совершили артиллерийский обстрел района, где расположены топливные склады станции. В результате начался пожар, очаг которого находится в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. В настоящее время угроза отсутствует, радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

США
ЗАЭС
топливо
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия нашла необычный способ избавляться от мусора
Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии
В России изменится страхование для самозанятых
Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии
Рыбак поймал сома-дьявола, который больше его самого
Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США
Ученые отследили миграцию самой большой белой акулы в Атлантике
Узбекистан предложил России интересный научный проект
Попытавшийся изнасиловать москвичку в парке отправился за решетку
Футбольный матч Россия — Иран: где и когда пройдет, ожидания, прогнозы
Приходько, Налич, Манижа: как сейчас живут представители РФ на Евровидении
Российский космонавт рассказал о планах совершить невероятный прыжок
Москвичей предупредили о 10-дневных ливнях
Врачи спасли «обезглавленного» двухлетнего ребенка
Мертвый юный матрос и выкинутая с четвертого этажа малышка: главные ЧП дня
«Историческое событие»: Мирзиеев рассказал о масштабном проекте с Россией
В Сети появился трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Жительница Забайкалья несколько лет получала пенсию умершего дяди
Президент Узбекистана выступил с важным предложением по Афганистану
Китаянка поедала живых лягушек, чтобы избавиться от болей в пояснице
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.