«Не вижу базы»: Рябков о ситуации с американским топливом на ЗАЭС Рябков: сейчас нет базы для обсуждения ситуации с топливом США на ЗАЭС

Сейчас нет базы для обсуждения с США ситуации с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает РИА Новости, подобные риски возникали в Советском Союзе.

Конечно, в ситуации, отличающейся от нынешней, наверное, это стало бы предметом для реальных консультаций, технических обсуждений. Но на сегодня я не вижу базы для того, чтобы что-либо подобное обсуждать с американцами, — сказал Рябков.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готова вернуть США ядерное топливо американского производства, которое находится на территории Запорожской атомной электростанции. По его словам, вопрос о его дальнейшем обращении должен обсуждаться на международном уровне, однако для начала таких консультаций необходимо политическое решение.

Между тем в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинские войска совершили артиллерийский обстрел района, где расположены топливные склады станции. В результате начался пожар, очаг которого находится в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. В настоящее время угроза отсутствует, радиационный фон на станции находится в пределах нормы.