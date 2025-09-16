Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:29

ВСУ ударили по району расположения топливных складов Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины провели артиллерийский обстрел территории в районе топливных складов ЗАЭС, заявили на атомной станции. В результате атаки загорелась сухая трава на расстоянии 400 метров от резервуаров с дизельным топливом.

В районе расположения топливных складов Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров, — сказано в сообщении АЭС.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормальных значений. Ситуация взята под полный контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что единственным реальным источником угрозы для Запорожской атомной электростанции и ее сотрудников являются безрассудные действия украинской армии. По его словам, Вооруженные силы Украины атакуют станцию практически ежедневно.

До этого Лихачев выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за помощь в вопросах защиты Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что агентство находится рядом с Россией не только в праздничные моменты, но и в сложной работе.

ЗАЭС
обстрелы
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.