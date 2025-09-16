ВСУ ударили по району расположения топливных складов Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины провели артиллерийский обстрел территории в районе топливных складов ЗАЭС, заявили на атомной станции. В результате атаки загорелась сухая трава на расстоянии 400 метров от резервуаров с дизельным топливом.

В районе расположения топливных складов Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров, — сказано в сообщении АЭС.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормальных значений. Ситуация взята под полный контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что единственным реальным источником угрозы для Запорожской атомной электростанции и ее сотрудников являются безрассудные действия украинской армии. По его словам, Вооруженные силы Украины атакуют станцию практически ежедневно.

До этого Лихачев выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за помощь в вопросах защиты Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что агентство находится рядом с Россией не только в праздничные моменты, но и в сложной работе.