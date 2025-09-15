Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:03

В Росатоме назвали единственный источник угрозы для Запорожской АЭС

Глава Росатома: безрассудные действия ВСУ угрожают ЗАЭС и ее сотрудникам

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Единственным реальным источником угрозы для Запорожской АЭС и ее сотрудников являются безрассудные действия украинской армии, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе конференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, которые передает ТАСС, ВСУ почти каждый день атакуют станцию.

Единственный реальный источник угрозы для станции и ее сотрудников — безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и города-спутника Энергодар, — подчеркнул он.

Лихачев добавил, что безопасность атомных объектов и установок является абсолютным приоритетом Росатома и госкорпорация делает все для обеспечения сохранности ЗАЭС. Он также напомнил, что с 2022 года на станции постоянно находятся сотрудники МАГАТЭ.

Ранее Лихачев поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе. Глава Росатома уточнил, что российская сторона создает все условия, необходимые для безопасной работы и ротации сотрудников секретариата.

