Видео несуразного автомата со святой водой стало хитом интернета

В польской церкви установили дозатор с воображаемой святой водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди пользователей соцсетей в Польше набирает популярность видео из церкви в городе Рыбник, где вместо привычных принадлежностей установили дозатор со святой водой, сообщает газета Fakt. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию.

Рыбник живет в 2146 году, — иронично подписал видеозапись автор публикации.

Многие комментаторы поддержали идею и отметили, что таким образом повышается гигиеничность процедуры — раньше на входе стояла емкость с водой. Исследования регулярно находили в ней различные бактерии, в том числе фекальные. Другие пользователи утверждали, что подобного не могло быть и раньше было лучше.

Моя бабушка говорила мне, что там нет никаких бактерий, потому что святая вода их убивает, — пишет пользователь damda.

В то же время судя по видеозаписи, устройство совсем не тратит воду, когда к нему подносят руку. Зато под ним есть наполненная чаща с водой, которой пользовались предыдущие посетители.

Ранее сообщалось, что в Италии полностью сгорел 400-летний монастырь из-за короткого замыкания в монашеской келье. Огонь уничтожил ценные произведения искусства, историческую мебель и церковную утварь, эвакуирована 21 монахиня.

