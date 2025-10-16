Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:08

Стало известно решение суда по иску Сбербанка к Euroclear

Суд обязал Euroclear выплатить Сбербанку 31,6 млрд рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank 31,6 млрд рублей в пользу Сбербанка, сообщает РИА Новости. Решение принято по делу о возмещении убытков, связанных с блокировкой выплат по ценным бумагам из-за санкций в отношении российских финансовых организаций.

Сбербанк требовал вернуть заблокированные выплаты — более $263,7 млн (21 млрд рублей), около €49,7 млн (4,5 млрд рублей) и свыше 4,4 млн фунтов стерлингов (465 млн рублей). Также истец просил взыскать с ответчика упущенную выгоду — около $67,8 млн (5,3 млрд рублей) , более €4,6 млн (423 млн рублей) и около 678 тысяч фунтов стерлингов (71 млн рублей). Кроме того, Сбербанк требовал начислить проценты за использование чужих денег до момента исполнения обязательств.

В феврале Сбербанк оценивал свои убытки в $500,4 миллиона (39,5 млрд рублей), €52,9 миллиона (5 млрд рублей) и 4,4 миллиона фунтов стерлингов (465 млн рублей). Однако после получения части средств по антисанкционному указу президента, банк уточнил сумму иска на заседании 16 октября.

Ранее Сбербанк запустил пилотный проект по ускоренному возврату средств, похищенных мошенниками, через профилактические беседы с дропперами. После бесед с сотрудниками банка и полиции многие владельцы счетов добровольно возвращают деньги, что позволило в 2025 году вернуть свыше 2,4 млрд рублей, преимущественно украденных у клиентов других банков.

