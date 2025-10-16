Стало известно решение суда по иску Сбербанка к Euroclear

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank 31,6 млрд рублей в пользу Сбербанка, сообщает РИА Новости. Решение принято по делу о возмещении убытков, связанных с блокировкой выплат по ценным бумагам из-за санкций в отношении российских финансовых организаций.

Сбербанк требовал вернуть заблокированные выплаты — более $263,7 млн (21 млрд рублей), около €49,7 млн (4,5 млрд рублей) и свыше 4,4 млн фунтов стерлингов (465 млн рублей). Также истец просил взыскать с ответчика упущенную выгоду — около $67,8 млн (5,3 млрд рублей) , более €4,6 млн (423 млн рублей) и около 678 тысяч фунтов стерлингов (71 млн рублей). Кроме того, Сбербанк требовал начислить проценты за использование чужих денег до момента исполнения обязательств.

В феврале Сбербанк оценивал свои убытки в $500,4 миллиона (39,5 млрд рублей), €52,9 миллиона (5 млрд рублей) и 4,4 миллиона фунтов стерлингов (465 млн рублей). Однако после получения части средств по антисанкционному указу президента, банк уточнил сумму иска на заседании 16 октября.

