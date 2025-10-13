Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников В Сбербанке сообщили о запуске проекта по возврату денег без силовиков и судов

Сбербанк начал использовать новый способ возврата денег, украденных мошенниками у граждан, сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов в беседе с РБК. По его словам, данный проект в настоящее время функционирует в пилотном режиме и сводится к проведению профилактических бесед с так называемыми дропперами.

По новой схеме сотрудники банка и полиции проводят беседы с людьми, чьи счета использовались для перевода украденных средств. После разговоров многие из них добровольно пишут заявления о том, что деньги поступили к ним по ошибке, что позволяет банку сразу вернуть их настоящим владельцам.

Как пояснил топ-менеджер, этот метод ускоряет возврат средств, поскольку стандартная процедура через суд занимает много времени и требует больших усилий. По существующим правилам для возврата денег необходимо возбуждение уголовного дела и решение суда, что является долгим процессом.

В 2025 году благодаря этой системе через Сбербанк удалось вернуть более 2,4 млрд рублей, причем все эти средства были украдены у клиентов других банков. По данным ЦБ, только за второй квартал 2025 года мошенники похитили у россиян 6,3 млрд рублей, при этом банки смогли возместить лишь 5,2% от этой суммы.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что в России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент. Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечение деятельности дропперов.