16 октября 2025 в 18:53

Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Душанбе по-прежнему обсуждают участие российских компаний в проектах по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана, сообщило правительство РФ на полях Российской энергетической недели. Заявление сделано по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов республики Далером Джумо, передает корреспондент NEWS.ru.

Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана, — говорится в сообщении.

Ранее Новак заявил, что Россия ставит задачу обеспечить себя стратегическими запасами угля на 100 лет, нефти — на 50 лет и газа — на 70 лет. Эти показатели отражают долгосрочную энергостратегию страны до 2050 года и включают план по геологоразведке и вовлечению новых регионов в добычу.

Новак также отметил, что Россия формирует около 17% мирового рынка энергоресурсов. По его словам, стране важно сохранить конкурентоспособность в этой сфере и развивать новые рынки сбыта в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

