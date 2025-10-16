Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:07

Новак оценил долю России на мировом рынке энергоресурсов

Новак: Россия занимает 17% мирового рынка энергоресурсов

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия формирует около 17% мирового рынка энергоресурсов, заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» вице-премьер Александр Новак. По его словам, стране важно сохранить конкурентоспособность в этой сфере и развивать новые рынки сбыта в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия является мировым лидером — мы поставляем на глобальные энергетические рынки около 17% всех энергетических ресурсов. Это и нефть, и нефтепродукты, и газ природный трубопроводный, и газ уже в виде сжиженного природного газа, в котором Россия вышла уже на четвертое место. Это и уголь, который востребован, несмотря на все, казалось бы, пессимистические нотки еще несколько лет назад относительно этой отрасли в мире, – сказал Новак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой.

Позже представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что республика при формировании политики импорта энергоносителей руководствуется исключительно интересами национальных потребителей.

Новак заявил об уверенности в сохранении энергетического партнерства с Индией. Заявление прозвучало в ответ на слова Трампа о возможном отказе Дели от приобретения российской нефти.

Александр Новак
Россия
энергоресурсы
Правительство РФ
