Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 15:11

Стало известно, на сколько лет Россия обеспечит себя ключевыми ресурсами

Новак: Россия планирует запасы угля на 100 лет и газа на 70 лет

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ставит задачу обеспечить себя стратегическими запасами угля на 100 лет, нефти — на 50 лет и газа — на 70 лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. Эти показатели отражают долгосрочную энергостратегию страны до 2050 года и включают план по геологоразведке и вовлечению новых регионов в добычу.

Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры, — заключил Новак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Американский лидер назвал это серьезным шагом вперед и выразил намерение убедить Китай последовать тому же курсу. Официального подтверждения от индийской стороны не поступало.

До этого Новак сообщил, что Россия формирует около 17% мирового рынка энергоресурсов. Он подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности страны и развития новых рынков сбыта в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Александр Новак
Россия
ресурсы
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба обвиненного в нападении на ребенка в Шереметьево
Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.