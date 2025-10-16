Стало известно, на сколько лет Россия обеспечит себя ключевыми ресурсами Новак: Россия планирует запасы угля на 100 лет и газа на 70 лет

Россия ставит задачу обеспечить себя стратегическими запасами угля на 100 лет, нефти — на 50 лет и газа — на 70 лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. Эти показатели отражают долгосрочную энергостратегию страны до 2050 года и включают план по геологоразведке и вовлечению новых регионов в добычу.

Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры, — заключил Новак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Американский лидер назвал это серьезным шагом вперед и выразил намерение убедить Китай последовать тому же курсу. Официального подтверждения от индийской стороны не поступало.

До этого Новак сообщил, что Россия формирует около 17% мирового рынка энергоресурсов. Он подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности страны и развития новых рынков сбыта в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.