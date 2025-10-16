Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли Постпред РФ: Запад вводит односторонние санкции против России и нарушает КЗХО

Россия обеспокоена односторонними санкциями стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. По его словам, они нарушают Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО), передает ТАСС.

Мы, как и многие другие государства — члены ОЗХО, обеспокоены тем, что страны коллективного Запада продолжают вводить незаконные односторонние ограничения против неугодных им стран, в том числе в области химической промышленности. Это является нарушением статьи 11 КЗХО, — подчеркнул Тарабрин.

По его мнению, санкции затрудняют доступ отдельных государств к медикаментам, создают препятствия для оплаты членских взносов в ОЗХО и подрывают многостороннее сотрудничество в области мирной химии. Тарабрин отметил, что США оправдывают санкции и экспортный контроль как легитимные инструменты противодействия угрозам и для экономического развития.

Ранее экономист Ричард Вольф заявил, что попытки создать архитектуру европейской безопасности без России обречены на провал. По его мнению, западный подход демонстрирует «почти нелепый уровень враждебности», что порождает внутренние противоречия. Игнорирование крупнейшего государства континента превращает эти планы в «глупую шутку».