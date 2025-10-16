Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:12

Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли

Постпред РФ: Запад вводит односторонние санкции против России и нарушает КЗХО

Владимир Тарабрин Владимир Тарабрин Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Россия обеспокоена односторонними санкциями стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. По его словам, они нарушают Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО), передает ТАСС.

Мы, как и многие другие государства — члены ОЗХО, обеспокоены тем, что страны коллективного Запада продолжают вводить незаконные односторонние ограничения против неугодных им стран, в том числе в области химической промышленности. Это является нарушением статьи 11 КЗХО, — подчеркнул Тарабрин.

По его мнению, санкции затрудняют доступ отдельных государств к медикаментам, создают препятствия для оплаты членских взносов в ОЗХО и подрывают многостороннее сотрудничество в области мирной химии. Тарабрин отметил, что США оправдывают санкции и экспортный контроль как легитимные инструменты противодействия угрозам и для экономического развития.

Ранее экономист Ричард Вольф заявил, что попытки создать архитектуру европейской безопасности без России обречены на провал. По его мнению, западный подход демонстрирует «почти нелепый уровень враждебности», что порождает внутренние противоречия. Игнорирование крупнейшего государства континента превращает эти планы в «глупую шутку».

Россия
Запад
санкции
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал новую встречу с Путиным
Американские военные вертолеты заметили у берегов Венесуэлы
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.