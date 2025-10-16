Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:22

«Чушь какая-то, понимаете?»: Путин об отказе Запада от топливного рынка РФ

Путин заявил о потерях западных фирм из-за ухода с топливного рынка России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Отказ западных компаний от работы на российском топливно-энергетическом рынке можно охарактеризовать фразой «купил билет и не поехал», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Глава государства отметил, что принудительный уход иностранных фирм привел к потере ими технологий и рынков сбыта, тогда как российские предприятия усилили свои позиции, говорится на сайте Кремля.

[В Европе] наш рынок был одним из основных, куда они сбывали свою продукцию высокотехнологичную. Их заставили отказаться. <…> Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что РФ является единственной страной в мире, обладающей всем спектром компетенций в атомной энергетике. Он отметил, что при возведении объектов за границей российские специалисты не только строят энергоблоки, но и совместно с партнерами создают фундамент для перспективного развития топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, Путин заявил, что Россия сохраняет за собой статус ключевого мирового поставщика нефти. Глава государства подчеркнул, что страна удерживает лидирующие позиции на международном рынке, несмотря на действия недобросовестных конкурентов.

