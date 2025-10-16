Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти Политолог Суслов: Трамп пытается надавить на Индию и Россию одновременно

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от импорта российской нефти — это попытка оказать политическое давление на Москву и Дели одновременно, сказал NEWS.ru заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. По его мнению, такой прессинг обречен на провал.

Судя по этому заявлению, Трамп и дальше будет оказывать давление на Индию. Белый дом хочет добиться от Индии обязательства по уменьшению импорта российской нефти в качестве условия заключения торговой сделки, — сказал Суслов.

По мнению политолога, Индия выдержит давление и ни на какие уступки, которые бы нарушали индийские интересы, не пойдет.

Доказательством этому является реакция Дели на дополнительные 25% пошлины, которые Трамп ввел в отношении Индии в августе, чтобы попытаться заставить ее уменьшить импорт российской нефти. Вместо того чтобы пойти навстречу президенту США, Нарендра Моди полетел на саммит ШОС, где встретился с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В результате произошел острейший кризис американо-индийских отношений за последние четверть века, — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп сделал сенсационное заявление от лица премьер-министра Индии Моди. Он утверждал, что индийский политик якобы заявил о своей готовности прекратить закупки российской нефти. В Индии не подтвердили слова республиканца и отметили, что ставят в приоритет интересы своего населения.