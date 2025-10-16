Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 20:14

Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

Политолог Суслов: Трамп пытается надавить на Индию и Россию одновременно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от импорта российской нефти — это попытка оказать политическое давление на Москву и Дели одновременно, сказал NEWS.ru заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. По его мнению, такой прессинг обречен на провал.

Судя по этому заявлению, Трамп и дальше будет оказывать давление на Индию. Белый дом хочет добиться от Индии обязательства по уменьшению импорта российской нефти в качестве условия заключения торговой сделки, — сказал Суслов.

По мнению политолога, Индия выдержит давление и ни на какие уступки, которые бы нарушали индийские интересы, не пойдет.

Доказательством этому является реакция Дели на дополнительные 25% пошлины, которые Трамп ввел в отношении Индии в августе, чтобы попытаться заставить ее уменьшить импорт российской нефти. Вместо того чтобы пойти навстречу президенту США, Нарендра Моди полетел на саммит ШОС, где встретился с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В результате произошел острейший кризис американо-индийских отношений за последние четверть века, — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп сделал сенсационное заявление от лица премьер-министра Индии Моди. Он утверждал, что индийский политик якобы заявил о своей готовности прекратить закупки российской нефти. В Индии не подтвердили слова республиканца и отметили, что ставят в приоритет интересы своего населения.

Нарендра Моди
Дональд Трамп
Россия
Индия
нефть
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал новую встречу с Путиным
Американские военные вертолеты заметили у берегов Венесуэлы
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.