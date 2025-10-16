Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 20:09

Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр

Полиция задержала жителя Подмосковья за сделку с поддельными купюрами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В московском кафе мужчина попытался обменять криптовалюту на наличные: он передал продавцу билеты банка приколов, выдавая их за настоящие деньги на сумму 10,6 млн рублей, передает пресс-служба главного управления МВД России. В результате подозреваемого задержали в Павловском Посаде.

Как установила полиция, мужчина действовал по указаниям «куратора». Тот поручил ему приобрести фальшивые купюры и провести сделку с брокером. Подозреваемому должны были передать 10% от «суммы» в случае успешного завершения операции.

Ранее в Волгограде поймали участников преступной группы, которая обманывала пенсионеров по телефону. Злоумышленники выдавали себя за представителей организаций и правоохранительных органов. Они убеждали пожилых людей отдать сбережения, чтобы защитить счета от финансирования «недружественных государств». Задержаны два курьера и возможный организатор.

До этого МВД России сообщило о раскрытии мошеннических схем на 1,7 млрд рублей за последние шесть месяцев. Благодаря усилиям полиции удалось защитить средства восьми тысяч граждан, задержать около 200 курьеров и изъять более ста сим-боксов, которые преступники использовали для обхода блокировок.

деньги
мошенники
криптовалюты
фальшивки
