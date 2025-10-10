Названа сумма, которую полиция сберегла от мошенников за полгода

За последние полгода полицейские сберегли для восьми тысяч российских граждан 1,7 млрд рублей, на которые покушались мошенники, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В общей сложности было задержано почти 200 курьеров, а также изъято свыше 100 SIM-боксов.
Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 SIM-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 млрд рублей, — заявили в ведомстве.
Ранее в МВД предупредили, что отсутствие связи и интернета, а также внезапный сбой сигнала могут указывать на то, что мошенники с поддельными документами получили дубликат SIM-карты. Подобные случаи хоть и редки, но способны привести к серьезным последствиям.
До этого МВД выделило пять главных схем обмана с доставкой еды. Так, злоумышленники похищают деньги и персональные данные клиентов через фальшивые сайты, ложные сообщения об ошибках оплаты и даже при реальной доставке неполных заказов.