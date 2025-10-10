Названа сумма, которую полиция сберегла от мошенников за полгода Полиция за полгода сберегла от покушения мошенников 1,7 млрд рублей

За последние полгода полицейские сберегли для восьми тысяч российских граждан 1,7 млрд рублей, на которые покушались мошенники, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В общей сложности было задержано почти 200 курьеров, а также изъято свыше 100 SIM-боксов.

Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 SIM-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 млрд рублей, — заявили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили, что отсутствие связи и интернета, а также внезапный сбой сигнала могут указывать на то, что мошенники с поддельными документами получили дубликат SIM-карты. Подобные случаи хоть и редки, но способны привести к серьезным последствиям.

До этого МВД выделило пять главных схем обмана с доставкой еды. Так, злоумышленники похищают деньги и персональные данные клиентов через фальшивые сайты, ложные сообщения об ошибках оплаты и даже при реальной доставке неполных заказов.