В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона МВД: мошенники получают доступ к смс и онлайн-банкам через дубликат SIM-карты

Отсутствие связи и интернета, а также внезапный сбой сигнала могут указывать на то, что мошенники с поддельными документами получили дубликат SIM-карты, сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Ведомство предупредило, что подобные случаи хоть и редки, но способны привести к серьезным последствиям.

Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора, — говорится в сообщении.

Через дубликат мошенники получают доступ к онлайн-банкам, кодам подтверждения и смс. Чтобы защитить себя, при первых признаках потери связи гражданам рекомендуется сразу позвонить оператору, проверить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Также следует сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и проверить банковские приложения и аккаунт на «Госуслугах».

