Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:13

В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона

МВД: мошенники получают доступ к смс и онлайн-банкам через дубликат SIM-карты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие связи и интернета, а также внезапный сбой сигнала могут указывать на то, что мошенники с поддельными документами получили дубликат SIM-карты, сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Ведомство предупредило, что подобные случаи хоть и редки, но способны привести к серьезным последствиям.

Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора, — говорится в сообщении.

Через дубликат мошенники получают доступ к онлайн-банкам, кодам подтверждения и смс. Чтобы защитить себя, при первых признаках потери связи гражданам рекомендуется сразу позвонить оператору, проверить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Также следует сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и проверить банковские приложения и аккаунт на «Госуслугах».

Ранее в Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды. Схемой руководил местный бизнесмен, который вовлек в нее своих сестру и племянника. Действуя через подконтрольную компанию, мошенники успели «заработать» на своих жертвах 600 млн рублей.

мошенники
мошенничество
сим-карты
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад обвинили в лицемерии после слов Меркель о России
Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд
В Киеве подтвердили серьезный урон энергоинфраструктуре Украины
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита Россия-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погиб вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.