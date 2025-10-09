Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 17:27

В Петербурге поймали мошенников, обманувших россиян на 600 млн рублей

Фото: t.me/spb_police78*

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге, сообщает Мойка78. Мошенники успели «заработать» на своих жертвах 600 млн рублей.

По предварительным данным, схемой руководил местный бизнесмен. В ее организацию были вовлечены его сестра и племянник. Семья действовала через подконтрольную компанию, которая официально занималась монтажными работами.

Инвесторам обещали очень прибыльные выплаты — до 25% годовых. Предприниматели усыпляли доверие первых вложившихся клиентов реальными выплатами за счет других вкладчиков.

Ранее известная юмористка и актриса Надежда Ангарская рассказала, как стала жертвой крупной финансовой аферы. В 2018 году она потеряла значительную сумму денег, участвуя в деятельности финансовой пирамиды, и, чтобы расплатиться с образовавшимися долгами, артистке пришлось продать свою первую московскую квартиру.

Россия
Cанкт-Петербург
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Экономист высказался о целевом обучении в медицинских вузах
В Европе призвали развязать руки ВСУ в отношении России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.