В Петербурге поймали мошенников, обманувших россиян на 600 млн рублей

В Петербурге поймали мошенников, обманувших россиян на 600 млн рублей

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге, сообщает Мойка78. Мошенники успели «заработать» на своих жертвах 600 млн рублей.

По предварительным данным, схемой руководил местный бизнесмен. В ее организацию были вовлечены его сестра и племянник. Семья действовала через подконтрольную компанию, которая официально занималась монтажными работами.

Инвесторам обещали очень прибыльные выплаты — до 25% годовых. Предприниматели усыпляли доверие первых вложившихся клиентов реальными выплатами за счет других вкладчиков.

Ранее известная юмористка и актриса Надежда Ангарская рассказала, как стала жертвой крупной финансовой аферы. В 2018 году она потеряла значительную сумму денег, участвуя в деятельности финансовой пирамиды, и, чтобы расплатиться с образовавшимися долгами, артистке пришлось продать свою первую московскую квартиру.