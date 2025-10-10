Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды МВД: мошенники используют подмену и фишинг с доставкой еды

Пять главных схем мошенничества с доставкой еды были установлены Министерством внутренних дел России, сообщает ТАСС. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные клиентов через фальшивые сайты, ложные сообщения об ошибках оплаты и даже при реальной доставке неполных заказов.

Также в списке угроз находятся фишинговые ссылки в смс-сообщениях и мессенджерах, маскирующиеся под сервисы отслеживания или выгодные акции. Целью преступников всегда остается получение реквизитов банковской карты или кодов подтверждения.

Ранее в МВД заявили, что типичный портрет жертвы телефонных аферистов претерпел изменения. Наиболее уязвимой группой сейчас считаются социально активные люди от 30 до 70 лет. Для них характерно доверительное отношение к официальным институтам и готовность к взаимодействию. Как правило, эти граждане являются финансово обеспеченными, имеют накопления и положительную кредитную историю.

Кроме того, по словам федерального координатора партпроекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, в стране зафиксирована новая схема телефонного обмана. Мошенники представляются сотрудниками курьерских служб, которые доставляют официальные бумаги от государственных учреждений. Как отметил парламентарий, преступники ведут себя максимально убедительно, тщательно имитируя легитимность своего визита.