Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники притворяются курьерами, доставляющими документы от государственных ведомств, сообщил ТАСС федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты действуют уверенно, создавая ощущение официальности.

Появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с «доставкой документов» от государственных структур — например, из налоговой. Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства. При этом разговор ведется уверенно, в деловом тоне, что создает ощущение официальности и срочности, — рассказал Немкин.

По его словам, для убедительности преступники могут ссылаться на названия известных компаний или адреса реальных учреждений. Однако, как отметил парламентарий, при попытке уточнить детали, например трек-номер или фамилию отправителя, мошенники начинают уходить от ответа или придумывать оправдания. Он уточнил, что основная цель аферистов — получить личные данные жертвы, чтобы потом завладеть ее банковскими приложениями.

Депутат подчеркнул, что официальные инстанции, такие как налоговая служба, не используют для доставки документов частные курьерские службы и не ведут переписку через мессенджеры. Для проверки любой подобной информации он рекомендовал напрямую обращаться в ведомство или использовать для этого официальный портал «Госуслуги».

