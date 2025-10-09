Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:32

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники притворяются курьерами, доставляющими документы от государственных ведомств, сообщил ТАСС федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты действуют уверенно, создавая ощущение официальности.

Появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с «доставкой документов» от государственных структур — например, из налоговой. Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства. При этом разговор ведется уверенно, в деловом тоне, что создает ощущение официальности и срочности, — рассказал Немкин.

По его словам, для убедительности преступники могут ссылаться на названия известных компаний или адреса реальных учреждений. Однако, как отметил парламентарий, при попытке уточнить детали, например трек-номер или фамилию отправителя, мошенники начинают уходить от ответа или придумывать оправдания. Он уточнил, что основная цель аферистов — получить личные данные жертвы, чтобы потом завладеть ее банковскими приложениями.

Депутат подчеркнул, что официальные инстанции, такие как налоговая служба, не используют для доставки документов частные курьерские службы и не ведут переписку через мессенджеры. Для проверки любой подобной информации он рекомендовал напрямую обращаться в ведомство или использовать для этого официальный портал «Госуслуги».

Ранее СМИ писали, что мошенники осуществляют массовую рассылку поддельных электронных писем, в которых предлагаются скидки до 50% и бесплатная доставка от имени торговой сети «М.Видео». Целью данной схемы является обман потребителей. Для получения несуществующих льгот получателей приглашают перейти по ссылке на фальшивый сайт магазина.

мошенники
аферисты
курьеры
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google лишится активов в одной стране в пользу России
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.