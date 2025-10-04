Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 09:26

Россиян предупредили о новой волне афер от имени известного магазина

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени «М.Видео»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенники рассылают фальшивые письма со скидками до 50% и бесплатной доставкой от имени сети «М.Видео», чтобы обмануть покупателей, сообщает РИА Новости. Для получения мнимых выгод адресатов заманивают на фиктивный сайт магазина через ссылку в письме. Представители компании порекомендовали обращать внимание на домены, с которых приходят сообщения.

Важно помнить, что настоящие письма от «М.Видео» и «Эльдорадо» всегда приходят с официальных доменов компании, а переходить по подозрительным ссылкам крайне небезопасно, — сказали представители фирмы.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили о новом способе хищения средств с помощью фальшивого бота в мессенджере Telegram, который имитирует интерфейс Госуслуг. Преступники входят в доверие к людям, предлагая провести мнимую «оцифровку архива», чтобы получить доступ к их финансам.

Кроме того, в пресс-службе «Мошеловки» рассказали о новом способе обмана, использующем налоговую тему. Преступная активность возросла перед 1 декабря, когда в России истекает период для перечисления имущественных сборов.

