02 октября 2025 в 16:05

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с налогами

Злоумышленники начали рассылать фальшивые налоговые уведомления россиянам

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с налогами, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Преступники активизировались в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов в России, который истекает 1 декабря, передает РИА Новости.

Злоумышленники рассылают россиянам поддельные налоговые уведомления и квитанции через электронные письма, СМС и мессенджеры. В этих сообщениях содержатся ссылки на фишинговые сайты. Платформа «Мошеловка» предупреждает, что ввод банковских данных на таком ресурсе может привести к потере денег.

Аферисты также начали рассылать через почтовые ящики поддельные бумажные письма от имени налоговой службы. В этих письмах содержатся QR-коды, которые ведут на мошеннические веб-ресурсы.

Ранее полиция предупредила о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят людям и требуют голосового подтверждения паспортных данных. Преступники используют психологическое давление, информируя о вымышленных угрозах, чтобы вызвать панику у жертвы. Важно не поддаваться на такие уловки и сохранять бдительность.

