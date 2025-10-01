МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с паспортом МВД сообщило о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением паспорта

Полиция предупредила граждан о новой мошеннической схеме с использованием голосового подтверждения паспортных данных, передает пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. Злоумышленники обманывают людей под предлогом необходимости верификации документа через телефонные звонки.

Согласно разъяснениям правоохранительных органов, первичный контакт преступники используют для создания психологического давления на жертву. Они информируют о вымышленных угрозах, таких как взлом личного кабинета или оформление мошеннической доверенности, чтобы вызвать у человека состояние паники.

Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина «подтвердить номер паспорта голосом», — сказано в сообщении.

Полицейские приводят в пример реальный случай, когда пенсионеру из Москвы позвонили представители лже-ЕМИАС. На следующий день москвичу поступил повторный звонок якобы от имени «Госуслуг» с сообщением о компрометации документов через «голосовую верификацию». Затем в мессенджерах от лица «военной прокуратуры» злоумышленники убедили пенсионера в необходимости срочных действий для «защиты» его финансовых средств и имущества.

В МВД подчеркнули, что процедуры «голосовое подтверждение номера паспорта» не существует в реальности. Использование подобных записей для получения доступа к значимым интернет-ресурсам технически невозможно, подчеркнули специалисты ведомства.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Как рассказал руководитель региона, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие. Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.