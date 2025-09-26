Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:58

В Волгограде накрыли сеть кибермошенников, обманувших пенсионеров

Волк сообщила о задержании ОПГ телефонных мошенников в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде задержали участников организованной преступной группы, которая занималась телефонной кражей денег у пенсионеров, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Сначала у жертв выманивали данные мнимые сотрудники различных организаций, а затем преступники под видом правоохранителей вымогали деньги под разнообразными предлогами.

Они (мошенники. — NEWS.ru) заявляли, что теперь счетами потерпевших управляют третьи лица и для предотвращения финансирования недружественных государств якобы необходимо передать свои сбережения курьеру. Обманутые пенсионеры выполняли все требования аферистов, — отметила Волк.

Полицейские задержали двух курьеров, перевозивших средства, и возможного организатора финансовой части схемы. Правоохранители возбудили три уголовных дела, выделенных в одно производство, добавила представитель МВД.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники придумали новую схему обмана россиян через фальшивые чат-боты банков. Внешне они практически не отличаются от настоящих сервисов, и жертвы узнают о поддельных ресурсах при помощи рекламы.

Волгоград
Ирина Волк
МВД
мошенники
