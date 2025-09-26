Россиян обворовывают поддельные чат-боты

Мошенники начали красть у россиян деньги через поддельные банковские чат-боты, передает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Немкина. Внешне боты мошенников почти неотличимы от официальных сервисов банка, а жертв заманивают к себе рекламой.

Реклама таких ботов активно идет не только в тематических Telegram-каналах и чатах, но и через таргет в запрещенных в нашей стране социальных сетях, — сообщил Немкин.

После того как жертва вводит логин, пароль и коды из СМС, мошенники получают доступ к личному кабинету, оформляют перевыпуски карт и переводят деньги на свои счета. Депутат предупредил, что для обхода двухфакторной защиты преступники могут комбинировать боты с фишинг-страницами и рассылками.

Немкин порекомендовал россиянам не вводить личные данные или коды в сторонних ботах и по ссылкам из рекламы. Если же доступ к счетам уже скомпрометирован, необходимо как можно быстрее заблокировать их, сменить пароли через контакт-центр банка, а затем обратиться в полицию.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать подарочные акции в Telegram для кражи личных данных у пользователей. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда друзей.