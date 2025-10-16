«Больше разговоры»: депутат о «кнуте» Евросоюза для Ближнего Востока

Евросоюз не осмелится ввести санкции против стран Ближнего Востока с целью давления на Россию, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас об «и прянике, и кнуте» для сдерживания Москвы прежде всего адресованы населению ЕС.

Думаю, [слова Каллас] — это больше разговоры, потому что ЕС вряд ли заинтересован в том, чтобы ссориться с владельцами финансовых и нефтяных ресурсов. Сомневаюсь, что Евросоюз это сделает. Это, скорее всего, для публики. Народ прочитал, что-то увидел и думает: «О, какие молодцы наши руководители и политики! Они сейчас что-то покажут». Я думаю, это просто слова. Вряд ли они осмелятся на введение санкций или инструменты давления, особенно на Ближнем Востоке, — объяснила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что в странах Евросоюза уже отмечается падение экономики из-за отказа от российских энергоносителей. По ее словам, возможное давление на Ближний Восток только усугубит ситуацию.

Если рубануть сплеча, то можно потом получить рикошет — по рыночным ценам на ресурсы, например. У них и так падение многих отраслей в связи с энергетическим кризисом. Это политика, они же не экономисты и не думают о последствиях своих слов, — подытожила Журова.

Ранее Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена применять к странам Ближнего Востока «и пряник, и кнут» для сдерживания их сотрудничества с Россией. По словам дипломата, новая программа направлена на укрепление европейского влияния в регионе через инвестиции и инфраструктурные проекты.