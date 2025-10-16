Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев

Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев В Дублине в центре для беженцев подросток из Сомали зарезал 17-летнего украинца

Семнадцатилетний украинец скончался от ножевого ранения в центре для несовершеннолетних беженцев в Дублине, сообщает The Irish Times. Подросток повздорил с выходцем из Сомали, после чего тот достал нож и нанес смертельное ранение.

По информации журналистов, получила ранение и работница центра, которая пыталась остановить конфликт. Нападавший госпитализирован с травмами.

Ранее сообщалось, что в социальном учреждении под Челябинском прикованный к кровати подросток с психическим расстройством захлебнулся рвотными массами когда его оставили без присмотра. В отношении трех сотрудников центра возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к гибели несовершеннолетнего.

До этого в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался после употребления «смертельного коктейля» из обезболивающих препаратов со спиртным. Второй подросток, также почувствовавший недомогание, успел вызвать скорую помощь, но спасти его друга медики уже не смогли.