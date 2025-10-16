Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:55

Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев

В Дублине в центре для беженцев подросток из Сомали зарезал 17-летнего украинца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семнадцатилетний украинец скончался от ножевого ранения в центре для несовершеннолетних беженцев в Дублине, сообщает The Irish Times. Подросток повздорил с выходцем из Сомали, после чего тот достал нож и нанес смертельное ранение.

По информации журналистов, получила ранение и работница центра, которая пыталась остановить конфликт. Нападавший госпитализирован с травмами.

Ранее сообщалось, что в социальном учреждении под Челябинском прикованный к кровати подросток с психическим расстройством захлебнулся рвотными массами когда его оставили без присмотра. В отношении трех сотрудников центра возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к гибели несовершеннолетнего.

До этого в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался после употребления «смертельного коктейля» из обезболивающих препаратов со спиртным. Второй подросток, также почувствовавший недомогание, успел вызвать скорую помощь, но спасти его друга медики уже не смогли.

убийства
Ирландия
украинцы
происшествия
ножевые ранения
подростки
несовершеннолетние
ранения
травмы
