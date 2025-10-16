Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой

Следственное управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию, сообщает пресс-служба ведомства. Медработников обвиняют в незаконном лишении свободы подростка и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели несовершеннолетнего.

По данным следствия, в июле 2022 года 16-летний воспитанник центра с психическим расстройством был насильно привязан к кровати и оставлен без присмотра. В результате ухудшения состояния здоровья подросток захлебнулся рвотными массами.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток погиб после совместного приема анальгетиков и алкогольных напитков. Инцидент произошел 15 октября в доме на улице Академика Бардина, где двое несовершеннолетних ощутили внезапное недомогание. По сведениям источника, второй молодой человек успел обратиться за медицинской поддержкой, однако жизнь его товарища сохранить не удалось.

Кроме того, в Челябинске 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током во время разговора по сотовому телефону. В момент трагедии аппарат находился в процессе зарядки.