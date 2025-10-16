Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:16

Школьник из Екатеринбурга выпил «смертельный коктейль» и не выжил

Подросток из Екатеринбурга погиб после употребления обезболивающих со спиртным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 15-летний подросток скончался после употребления обезболивающих препаратов со спиртным, сообщает «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла 15 октября в доме на улице Академика Бардина, где двое несовершеннолетних почувствовали резкое ухудшение самочувствия. По информации издания, второй юноша успел вызвать медицинскую помощь, но спасти его друга уже не удалось.

Оба почувствовали себя плохо. Матвей (имя изменено. — NEWS.ru) потерял сознание и упал. Друг вызвал скорую, но было уже поздно. Второго подростка удалось спасти. Предварительная причина смерти — отравление лекарственными препаратами, — рассказал источник.

Ранее в Екатеринбурге скончался несовершеннолетний после употребления энергетических напитков. По предварительной информации, подросток 14–15 лет в течение нескольких дней принимал стимуляторы, возможно, в сочетании с алкоголем.

Кроме того, в Челябинске 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током во время разговора по мобильному телефону. По данным источника в силовых структурах, в момент происшествия устройство было на зарядке.

Екатеринбург
школьники
подростки
смерти
алкоголь
медикаменты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.