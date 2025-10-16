Школьник из Екатеринбурга выпил «смертельный коктейль» и не выжил

В Екатеринбурге 15-летний подросток скончался после употребления обезболивающих препаратов со спиртным, сообщает «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла 15 октября в доме на улице Академика Бардина, где двое несовершеннолетних почувствовали резкое ухудшение самочувствия. По информации издания, второй юноша успел вызвать медицинскую помощь, но спасти его друга уже не удалось.

Оба почувствовали себя плохо. Матвей (имя изменено. — NEWS.ru) потерял сознание и упал. Друг вызвал скорую, но было уже поздно. Второго подростка удалось спасти. Предварительная причина смерти — отравление лекарственными препаратами, — рассказал источник.

Ранее в Екатеринбурге скончался несовершеннолетний после употребления энергетических напитков. По предварительной информации, подросток 14–15 лет в течение нескольких дней принимал стимуляторы, возможно, в сочетании с алкоголем.

Кроме того, в Челябинске 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током во время разговора по мобильному телефону. По данным источника в силовых структурах, в момент происшествия устройство было на зарядке.