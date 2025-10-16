Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:31

Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника

Медведев заявил, что ему нужно показать лучший теннис в игре против Марожана

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в беседе с «Чемпионатом» заявил, что в матче с венгром Фабианом Марожаном ему нужно показать свою лучшую игру. Их встреча на турнире в Алма-Аты состоится в пятницу, 17 октября.

Играл с ним однажды, получается, давно. Тренировались мы тоже один раз, возможно больше. Марожан — очень хороший игрок. У него отличная статистика с игроками из топ-10 [рейтинга ATP], потому что Фабиан имеет высокий уровень. Марожан может играть очень сильно, поэтому знаю, что нужно показывать лучший теннис и стараться его обыграть, — заявил Медведев.

Встреча Медведева и Марожана в четвертьфинале казахстанского турнира начнется в 10:30. Даниил занимает 14-е место в рейтинге ATP, Марожан — 52-е.

Ранее на турнире в Хорватии был сыгран самый возрастной теннисный матч в истории. Участникам поединка, американцу Артуру Линду и австралийцу Генри Янгу на двоих было 199 лет.

До этого сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» включил песню «Россия — большая, великая» перед матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Этим летом автор композиции Павлина Радованович сняла ролик в Москве при поддержке Минкультуры РФ и Русского дома в Белграде.

теннис
Казахстан
Россия
Даниил Медведев
